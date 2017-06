Le succès de la foire aux moules n’est plus à démontrer

(photo d’archives). –

En 2017, ce sera la 37e édition de la foire aux moules du Tréport. Un événement qui est devenu incontournable dans la cité portuaire et qui attire chaque année des centaines d’amateurs de coquillages. « Nous tablons sur 600 repas » annonce Matthieu Delestre, président de l’AS Tréport cyclisme, investi dans la mise en place de l’événement. La foire aux moules est proposée par la municipalité, avec le concours de cette association et de celle des anciens pompiers du Tréport. « Cela mobilise une trentaine de bénévoles de notre association. Pour notre part, nous organisons des repas samedi soir, dimanche midi et dimanche soir. Les anciens pompiers seront encore là le lundi midi » détaille Matthieu Delestre.

L’arrêté municipal n’aura pas de conséquences

Ainsi, les associations proposent des menus moules-frites au même tarif chacun de leur côté, les bénéfices étant ensuite divisés entre les deux. « Pour nous, c’est une manifestation extra-sportive qui permet de financer les activités du club tout au long de l’année » explique le président.

Traditionnellement pêchées au Tréport et servies directement sous le chapiteau, les moules passent depuis plusieurs années par des bassins de décantation et proviennent de différentes plages de nos côtes. Ainsi, les grandes quantités de moules servies ce week-end ne mettent pas en danger la ressource et ne présentent pas non plus de risque sanitaire, lié à l’arrêté municipal qui a été pris cette semaine (voir encadré ci-dessous).

Pratique

La foire aux moules se déroule du samedi 3 au lundi 5 juin sous le chapiteau du Tréport, place de la batterie.

Après des contrôles réalisés en mai, la pêche aux moules est interdite temporairement

Les beaux jours et les températures estivales reviennent, mais mauvaise nouvelle pour les amateurs de pêche à pied : ils ne pourront plus cueillir de moules au Tréport.

La Ville a en effet pris un arrêté municipal portant sur l’interdiction de la pêche aux moules, à titre professionnel ou de loisir. Ce dernier s’applique sur la plage ouest. La décision a été prise à titre préventif, après que des contrôles microbiologiques effectués en collaboration avec l’ARS (Agence régionale de santé) les 15 et 26 mai ont montré la mauvaise qualité des coquillages.

« Considérant la nécessité de garantir la protection sanitaire des usagers, la zone de pêche à pied de loisirs située au niveau de la plage du Tréport […] est temporairement fermée à compter de ce jour » peut-on lire sur l’arrêté daté du lundi 29 mai. « La réouverture de la zone de pêche à pied fera l’objet d’un nouvel arrêté ». Le texte est affiché à proximité des zones de pêche, en mairie et sur le site internet de la commune.

Les vendeurs ne sont pas concernés

Un prochain contrôle sera réalisé le 12 juin et permettra de connaître la qualité des moules. Si celle-ci s’améliore, l’arrêté pourrait être levé. En attendant, les vendeurs de coquillages ne seront pas touchés par cette interdiction, les moules qu’ils proposent ne provenant pas de la plage du Tréport. La vente des coquillages est en effet contrôlée et les moules doivent notamment passer par des bassins de décantation. Même chose pour la foire aux moules qui a lieu ce week-end (voir ci-dessus) : l’interdiction n’empêchera pas les gourmets de se régaler.

A noter qu’un arrêté préfectoral similaire a été pris en septembre 2016 pour interdire la cueillette des moules sur le territoire de Mers-les-Bains.