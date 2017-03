Depuis 2002, le stationnement à Saint-Valery-sur-Somme est gratuit cinq jours sur sept pour les habitants de la Communauté de communes Baie de Somme sud. Mais avec la fusion des Communautés de communes au premier janvier 2017, et l’intégration des douze communes de l’ancienne Baie de Somme sud à trente-deux autres pour former une seule et unique Communauté d’agglomération de la Baie de Somme, ce privilège pourrait-il s’étendre à toutes ces collectivités ?

« Saint-Valery ne doit pas devenir le guichet de la Baie »

L’élu d’opposition au conseil municipal de Saint-Valery, Denis Courtois, milite pour son application. Il a évoqué cette question dans un précédent conseil. Puis dernièrement, il a envoyé un courrier aux 44 maires de la nouvelle intercommunalité afin de les encourager à entreprendre cette démarche. « Saint-Valery, porte d’entrée dans la Baie de Somme ne doit pas l’annexer en étant le guichet. Combien d’habitants des communes limitrophes ne viennent plus à Saint-Valery à cause du stationnement payant. Outre cela, cette population représente un potentiel commercial pour la ville », affirme Denis Courtois.

Julien Levasseur

› L’article complet à retrouver dans L’Éclaireur de Gamaches du mardi 28 février 2017.