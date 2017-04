L’histoire du verre, et plus particulièrement celle du flaconnage, des origines à nos jours, peut être de nouveau découverte depuis samedi, avec la réouverture du Musée des Traditions Verrières, à Eu (Seine-Maritime), Caserne Morris, près de la salle Michel Audiard. Création associative fondée par des anciens verriers de SGD, le musée veille à la perpétuation des traditions d’une activité ancrée dans la Vallée de la Bresle. Il a rouvert ses portes le samedi 1er avril 2017 pour une nouvelle saison.

Au musée

L’Association pour la sauvegarde et la découverte du patrimoine verrier propose ainsi des animations assurées par d’anciens professionnels, qui retracent l’histoire du verre, et plus particulièrement celle du flaconnage, depuis ses débuts.

On y découvre également l’évolution des techniques verrières, à travers une présentation des outils et de machines semi-automatiques de la fin du XIXè siècle. Intéressant aussi, le cheminement d’un flacon, de l’idée à la réalisation, avec des explications sur le parachèvement : décor, sablage ou taille. Un espace spécial est réservé à de très belles collections de parfums, et la visite permet de découvrir de magnifiques illustrations, avec l’aide d’animations vidéo très originales. Vous pourrez même tester votre nez devant l’orgue à parfums.

Le musée affiche son dynamisme, en proposant des démonstrations de soufflage du verre avec le maître verrier Luigi Boscolo, originaire de Murano en Italie.

Vous pourrez le retrouver (après une visite du musée), le dimanche 16 avril, puis le 7 mai, le 4 juin, le 26 juillet, les 15 et 29 août, les 16 et 17 septembre et le 28 octobre.

Animations

Suivront une démonstration de filage de verre le jeudi 25 mai, des animations pour le 20e anniversaire du Musée les samedi 1er et dimanche 2 juillet, une démonstration de filage de verre le mercredi 5 juillet, une animation avec des vitraillistes les samedi 5 et dimanche 6 août, une exposition de peinture sur verres les mardi 22 et mercredi 23 août, et des rendez-vous pour les Journées du Patrimoine les 16 et 17 septembre. La structure fermera ses portes le samedi 11 novembre.

Pratique

Traditions Verrières (rue Sémichon, quartier Morris). Renseignement et réservation au 02 35 86 21 91, www.traditions-verrieres.com, ou traditions.verrieres@orange.fr.

Ouvert aux individuels de 14 h 30 à 17 h 30 les mardi, samedi, dimanche et jours fériés d’avril à fin juin ; les mardi, mercredi, samedi, dimanche et jours fériés en juillet, août et septembre ; et les mardi et samedi et jours féries en octobre et novembre.

Entrée 4 euros, gratuit pour les moins de 12 accompagnés par un adulte (tarif groupe sur réservation).