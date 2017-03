Samedi 25 février 2017 à Saint-Valery-sur-Somme, la crèche Les Petits Mousses a fêté ses 25 ans d’existence en réunissant les anciens et les nouveaux employés ainsi que les parents au casino, pour fêter ensemble ce merveilleux moment. C’est la présidente Michèle Carbonier qui a retracé les 25 ans de la structure.

L’idée de mamans

Au départ, ce sont de jeunes mamans qui ont eu l’idée de créer une halte-garderie et, avec le soutien notamment de Marc Langlois, l’abbé de l’époque, la structure s’est installée, quai Romerel. À cette époque, elle était ouverte trois après-midi par semaine, avec un agrément pour douze enfants. Rapidement victime de son succès, la halte-garderie ne suffit plus, et un projet de crèche voit le jour en 1996 pour garder les enfants à la journée. D’année en année, la structure évolue, avec l’obtention de places supplémentaires pour pouvoir répondre à la demande.

C’est en 2012 que l’association s’installe dans de nouveaux locaux, rue des corderies, mis à disposition par la commune. Ce local de 400 m2 totalement adapté à l’accueil des enfants permet d’obtenir un nouvel agrément pour accueillir les enfants de 7 h 30 à 18 h 30, du lundi au vendredi, et emploie douze salariés.

Une association avant-tout

La présidente se réjouit :

Nous sommes une association et les parents participent à la vie de notre association. D’ailleurs, en 25 ans, nous avons vu évoluer les familles et nous sommes heureux de voir que les papas d’aujourd’hui sont beaucoup plus investis dans la vie de leurs enfants. C’est une grande joie pour nous…

L’article complet à retrouver dans L’Éclaireur de Gamaches du mardi 7 mars 2017.