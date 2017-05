Commencés au cours de l’été 2016 à Beauchamps (Somme), les travaux d’assainissement, et maintenant d’enfouissement, rue d’Incheville et rue du Hamel ont déjà pris six mois de retard ! Pour passer la Bresle et rallier les Hauts-de-France à la Normandie, via la Route Départementale 2, les automobilistes vont donc devoir encore s’armer de patience… Car à ce jour, aucune date de fin de chantier n’est avancée.

De nombreux aléas

Il faut dire que les ouvriers ont connu de nombreux aléas. Jean-Charles Vitaux, conseiller municipal à Beauchamps, les énumère :

Trace d’hydrocarbure dans le sol, réseau d’eau obsolète, ou encore problème d’étanchéité des raccords de l’assainissement. D’où un retard considérable de réception du chantier par le Syndicat Intercommunal à Vocations Multiples de Gamaches (N.D.L.R. : SIVOM) en date initiale d’octobre 2016.

En parallèle, le réseau d’eau a donc été entièrement refait par le Syndicat Intercommunal d’Eau et d’Assainissement (SIEA) Caux Nord Est, de même que les réseaux électriques et de télécommunications par la Fédération Départementale d’Énergie de la Somme (FDE 80).

L’article complet à retrouver dans L’Éclaireur de Gamaches du mardi 2 mai 2017.