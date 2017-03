Sous le règne de Louis Philippe, des crimes sanguinaires ont été commis dans la région de Eu. Ce fut tout d’abord la veuve Lambert, en août 1831 qui a été sauvagement assassinée à Saint-Pierre-des-Jonquières. Cinq ans plus tard, le 16 octobre 1836, le presbytère de l’abbé L’Hermina à Saint-Martin-le-Gaillard, fut le témoin de trois meurtres. Le même scénario est ensuite reproduit le 20 novembre 1837, lors de l’assassinat de l’abbé Michel à Douvrend.

La rumeur populaire désigne tout d’abord Toussaint Fournier, Saint-Martinais et boucher de son état. Le juge chargé de l’enquête fut expéditif : « L’homme qui a assassiné l’abbé L’Hermina est gaucher, vous n’avez aucun alibi. Toussaint Fournier, je vous accuse d’avoir participé aux crimes de Saint-Martin-le- Gaillard. » Enfermé à la prison du Pollet à Dieppe, il est alors soupçonné d’avoir commandité auprès de Nicolas et François Fournier et de Napoléon Gaudry les crimes de Douvrend. Après un procès rempli de témoignages des villageois contre une famille redoutée de tous, les quatre accusés ont été jugés coupables à Rouen. Condamnés à la peine de mort avec exécution à Saint-Martin-le-Gailllard, les inculpés ont eu la tête tranchée par la guillotine. Sur les coteaux du petit village de la Vallée de l’Yères, quatre arbres ont été plantés dans le sang des suppliciés, trois seulement ont pris racine… Signe d’une erreur judiciaire ?

Le procès reconstitué

Depuis 2014, sur les planches des théâtres, de Rouen à Abbeville, trois amis redonnent vie au procès de Toussaint Fournier et sollicitent leur auditoire pour être le jury. La comédienne Antonia Ortu, joue le rôle de l’accusateur, le procureur général Mesnard. Le scénariste de la BD « L’arbre de l’innocent » Sylvain Atrous, alias Maître Gambu sème le doute dans l’esprit du public : « Même sur l’échafaud, les condamnés n’ont jamais avoué. » En arrière-plan, la mise en scène de la pièce est assurée de manière interactive par Jean-Pierre Loisel, informaticien et descendant de la famille Fournier. Le vendredi 17 mars au Théâtre du Château d’Eu, le spectacle « L’arbre de l’innocent », produit par César Duminil et la Cie du Premier Homme sera, comme de coutume, suivi d’un débat. Maître Garraud et Maître Ogiel, avocats au barreau de Dieppe, seront présents pour échanger avec le public sur les différents aspects du procès et notamment sur la peine de mort.

Antonia Artu, précise : « C’est une histoire vraie, la justice a été expéditive. C’est un spectacle d’utilité publique et sociale. Je remercie Marie-Christine Petit, de nous donner l’occasion de le jouer à Eu chez Louis Philippe. » Parmi, les archives de l’époque, collectées par Sylvain Atrous, on peut lire dans un extrait du « Journal de Rouen » : « Les têtes des suppliciés seront posées à la bibliothèque de Dieppe comme pièces anatomiques d’un intérêt puissant pour les phrénologues. » Toujours sur les traces de ses aïeuls, et avec le souci d’enrichir la production, Jean-Pierre Loisel s’est rendu au musée Flaubert à Rouen, il y a retrouvé les moules en plâtre des têtes des guillotinés.

Pratique

« L’arbre de l’innocent », vendredi 17 mars 2017 à 20 h au Théâtre du Château d’Eu. Entrée 8 €. Réservations : 02 35 50 20 97.