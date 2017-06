En plus d’accompagner des personnes en difficulté, elle propose de véritables services aux habitants et collectivités de la région. À l’occasion de la dernière porte ouverte des jardins de la Bresle à Bouttencourt, les visiteurs venus en nombre, ont pu découvrir plus de quarante-cinq variétés de cultures biologiques. En effet, depuis mars dernier, toute la production est certifiée agriculture biologique par Ecocert France. Régine Panelle, directrice de la structure, est heureuse de partager avec l’ensemble de son personnel ce label de qualité : « Tout est bio ».

Cultivés sur un total de deux hectares, les produits maraîchers, comme les carottes, betteraves, tomates, courgettes, poireaux… et légumes anciens tels que topinambours, panais, et autres courges, offrent à la clientèle un choix varié pour préparer des mets de saison. « Les paniers solidaires de la Bresle », vitrine de l’association, proposent de manière hebdomadaire* des produits frais et locaux variés… Sans oublier les œufs du poulailler.

