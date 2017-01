Les fèves de collection créées par Marie-Paule Gerbault et Gilles Bouttaz, et à tirage limité à 200, sont en vente depuis quelques jours. Cette année, la vingt-deuxième, elles ont pour thème le lapin et les cabines de plage. Est-il nécessaire de rappeler qu’elles sont toutes différentes, numérotées et qu’elles raviront les collectionneurs ? Pour découvrir ces pièces uniques, rendez-vous dans le Vimeu et la Baie de Somme où une demi-douzaine de revendeurs propose ces fèves.

