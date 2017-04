Dès mercredi 26 avril : Des grandes marées attendues sur nos côtes

Un épisode de grandes marées est prévu à partir d’aujourd’hui, mercredi 26 avril. Les coefficients sont de 106 en ce moment et atteindront 110 vendredi.

La préfecture de Seine-Maritime rappelle quelques recommandations que doivent prendre les promeneurs et les pêcheurs :

AVANT DE PARTIR

Se renseigner sur :

– Les heures de marées, hautes et basses (http://maree.info/)

- Le marnage (différence de hauteur entre basse et haute mer)

– Les dangers locaux

– Les conditions météorologiques (tous les vents d’ouest renforcent la dangerosité)

– Ne partez pas pêcher seul.

– Ayez avec vous un téléphone portable pour donner l’alerte en cas de nécessité.

– Prévenez une personne restée à terre de l’heure prévue de votre retour. En cas de retard, elle pourra prévenir les secours.

– Prenez une montre et restez attentif à l’heure.

PENDANT LA PÊCHE

– La mer remonte très vite : regardez autour de vous, prenez des repères.

– La montée des eaux peut venir de tous côtés, même derrière vous (et pas seulement du large), vous contourner et vous isoler ; de forts courants peuvent se créer et vous emporter.

– Sachez que pour un marnage de 10 mètres, à mi-marée, l’eau monte de 5 mètres en 2 heures, soit 1 mètre en 24 minutes.

– A l’heure de la basse mer, il est temps de remonter (la présence d’autres personnes autour de vous n’implique pas l’absence de danger).

– Estimez le temps qu’il vous faudra pour revenir sur vos pas.

– Gardez en tête que le temps de retour sera toujours plus long que le temps de l’aller (vase, poids de la pêche, fatigue).

Si les coefficients ne sont pas aussi importants que ceux de 2015, ces grandes marées pourraient aussi offrir un spectacle intéressant.