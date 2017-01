Il y a 40 ans, dans les Villes Sœurs, existait un club ouvert aux autos et aux motos. Puis les deux spécialités se sont séparées. Dans le même temps, 8 amoureux de deux-roues s’amusaient à faire du tout chemin avec leurs engins motorisés, les balades se déroulant principalement en forêt. Jusqu’à ce que l’un d’eux propose de faire les choses un peu plus officiellement. C’est ainsi qu’en février 1977 est né un club qui fait encore partie aujourd’hui du paysage associatif eudois. D’ailleurs, le président Daniel Gillard et ses acolytes comptent bien fêter les 40 ans du club cette année.

« Au départ, c’était principalement pour faire les enduros de la Fédération Française de Motocyclisme » précise le président. À force de participer à des championnats, une course est organisée dans la région. « On stationnait les quelque 400-500 motos dans le parc du château, et on traversait le canton ». Puis, le moto club met en place des cross et des courses d’endurance tout terrain, avant de reprendre les enduros. « Le dernier a eu lieu en 2012. Nous avons jeté l’éponge car c’est une organisation très lourde à mettre en place ». Le club compte encore, sur sa quasi-centaine d’adhérents, 3 enduristes, et un motard en rallye routier.

Championne de France en tourisme

Ces dernières années, les membres se sont principalement tournés vers la pratique touristique de la moto. Depuis sa participation à une épreuve de championnat de France tourisme en 1988, « on s’est mis à faire principalement de la route ». Le club des Villes Sœurs obtient sa première consécration de champion national en 1997, et l’a été 11 fois depuis. En 2016 encore, il a obtenu le précieux trophée (pour la 3e année consécutive).

À noter également que Danièle Mestdagh a fini 3e pilote féminine au championnat de France 2016.

Les motards eudois vont plus loin, voire beaucoup plus loin que la France… Par leur participation aux rallyes de la fédération internationale de motocyclisme, ils portent les couleurs normandes au-delà des frontières de l’Hexagone. Sans compter les motocamp, qui les ont menés :

en Tunisie,

en Irlande,

en Suisse,

en Slovénie,

en Allemagne,

au Portugal,

au Danemark,

au Pays-Bas…

Là encore, cette année en Slovaquie, le club s’est illustré : parmi 25 nations et 1 100 personnes, il a remporté la coupe du club français le plus représenté. En 2017, ce sera direction la Suède, avant la Lituanie en 2018.

Convivialité

Au milieu du Championnat de France et des sorties à l’étranger (voir par ailleurs), des promenades d’une journée sont proposées aux membres. Et l’association est présente à la Fête du Sport, pour Octobre Rose et pour encadrer la course des Villes Sœurs.

Parce que c’est aussi et surtout ça, le fameux « esprit motard ». « Quand on sort, ce n’est pas pour faire de la vitesse mais pour partager de bons moments. Pour se défouler, on va sur les circuits ». Les membres concluent :

« en moto, on est libre. On vit autre chose, on voit le monde autrement. Ce n’est que du bonheur ! ».

Pratique

Retrouvez le Moto club des Villes Sœurs à son local, au quartier Morris de Eu (réunions le 1er mardi de chaque mois).