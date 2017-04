Le niveau des nappes est bas et vient de franchir le seuil d’alerte dans les vallées de la Bresle, de l’Yères, de l’Eaulne et de la Béthune. La Préfète de la Seine-Maritime, Fabienne Buccio, a pris des arrêtés le 14 avril 2017, pour mettre en marche

« des mesures de surveillance, de limitations et de restriction à l’égard des usagers de l’eau souterraine ».

Il s’agit de limiter les risques de dégradation de la situation. L’arrêté est applicable jusqu’à nouvel ordre. Toutes les communes autour de Eu et Blangy-sur-Bresle sont touchées.

Particuliers, collectivités, agricultures

Ces mesures concernent les consommations agricoles, la surveillance renforcée de l’alimentation en eau potable… mais aussi la consommation des particuliers et collectivités.

Cela touche le remplissage des piscines privées et le lavage des véhicules. Mais l’arrosage des pelouses, espaces verts, jardins potagers (interdiction entre 8h et 20h), etc.

Les arrêtés sont visibles sur le site Internet de la délégation de l’eau et de la nature de la Seine-Maritime.