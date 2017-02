C’est un soutien important pour le collectif Sans Guillemet. Dans le cadre de son action de lutte contre l’illettrisme, il bénéficie de deux valises Lettris. Ces outils pédagogiques ont été financés par la fondation Crédit Mutuel et le Lions Club de Eu. Une remise officielle était organisée mercredi 25 janvier 2017, dans les locaux du Centre Pastel du Mesnil-Réaume (Seine-Maritime).

Editées par Nathan, les valises Lettris sont une méthode « pour comprendre, lire, écrire, calculer ».

Le coffret comprend des fiches, des livrets pour le formateur et les stagiaires, un Cd-rom,…

8 personnes aidées

En un an, le collectif a bien avancé puisque deux ateliers ont pu être mis en place en ce mois de janvier 2017. En tout ce sont 8 personnes qui bénéficient de ce dispositif : le jeudi à la MJC de Eu et le vendredi à la Mission Locale du Tréport, près de la salle polyvalente et de la mairie provisoire. Les deux valises seront donc utilisées sur ces sites. Samuel Leroy, conseiller à la Mission Locale explique :

«Ce dispositif est ouvert à tous les publics. Les personnes ont intégré les ateliers soit par le biais des partenaires du réseau soit en nous contactant directement ».

Neuf volontaires ont été formés pour devenir formateurs. Il s’agit de bénévoles mais aussi de salariés.

Un réseau de partenaires

Laurence Faupin, Docteur ORL à la retraite, est revenue sur la genèse du collectif Sans Guillemet.

«Je cherchais à m’investir. J’avais des contacts avec le Centre Pastel et nous avons travaillé avec David Videcoq, responsable jeunesse du Centre Pastel ».

Une première réunion a eu lieu le 22 janvier 2016 au Mesnil-Réaume puis une réunion publique a été organisée en juin 2016 à Eu.

> Lire aussi : Illettrisme : des ateliers pour gérer les écrits du quotidien dans le canton d’Eu

Les membres du collectif ont expliqué lors de cette réunion que

«l’objectif est d’identifier les personnes n’ayant pas une maîtrise suffisante des compétences de base pour être autonomes dans des situations simples. Et de leur réapprendre ».

Les partenaires sont de différents ordres : centres sociaux locaux, Mission Locale, Pôle Emploi, collectivités territoriales, entreprises…

Pratique

Les personnes intéressées peuvent contacter Samuel Leroy, de la Mission Locale, au 02 35 86 88 59 ou sansguillemet@gmail.com