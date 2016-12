À Gamaches (Somme), les réunions de conseil se suivent et se ressemblent. Depuis des mois, deux clans se font face. Et les élections municipales partielles intégrales de cet été n’y ont rien changé. Le conflit est toujours là, et parfois même, là où on ne l’attend pas…

À lire aussi : Conseil municipal au complet mais en désaccord, Installation du nouveau conseil : pas de changement, et L’adjointe privée de ses délégations après le boycott de la réunion de conseil

Lundi 19 décembre 2016, dernière séance de l’année pour les élus gamachois. À 20 h 30, dix-huit sont présents, quatre ont donné procuration, et un est absent, l’élu frontiste Antoine Houyelle. Comme l’exige la loi, la réunion débute par l’approbation du compte-rendu du précédent conseil, le 25 novembre. L’ordre du jour n’est donc pas encore abordé, que déjà, le ton monte. Le maire Daniel Destruel demande à l’assemblée s’il y a des remarques concernant ledit compte-rendu. Et justement, il y en a… Naissance d’un premières tensions, qui ne seront pas les seules de cette réunion. En effet, parmi les autres sujets qui fâchent, la décision prise par le maire de ne pas attribuer son cadeau de fin d’année à un agent communal, absent lors de la cérémonie de remise.

Tous les détails à retrouver dans l’Éclaireur de Gamaches du mardi 27 décembre 2016.