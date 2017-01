Après l’avis défavorable émis par la commission de sécurité, élus et professionnels de santé avaient craint le pire pour l’avenir de l’hôpital de Eu. L’idée d’une reconstruction du site avait alors germé, mais n’a pas abouti. Il a donc été décidé, courant 2015, de la mise en conformité des locaux, pour laquelle l’Agence Régionale de Santé (ARS) a débloqué une enveloppe de 2 millions d’euros.

> Lire aussi : Centre hospitalier de Eu : la crainte d’une fermeture est levée.

Après étude, l’autorisation de travaux a été obtenue en avril 2016.

Thomas Péron, directeur des services techniques de la direction commune des hôpitaux du groupement hospitalier Caux Maritime, explique :

« Un million d’euros est utilisé pour l’opération de maintenance, qui a débuté en novembre. Nous reprenons le système de sécurité incendie dans les pavillons Allard et de médecine. Le pavillon Isabelle n’était pas concerné. Il a fallu intégrer à cela d’autres problématiques, comme la reprise des infrastructures électriques »

Concrètement, cela se traduit par l’installation de gaines pour le désenfumage, reliées à des exutoires en toiture. Ces gaines sont reliées au système de détection automatique, qui est opérationnel, pour dégager rapidement les fumées en cas d’incendie. Dans le même temps, le groupe électrogène a été remplacé à neuf, et les éclairages de sécurité des trois bâtiments repris.

En site occupé

La directrice commune à Eu et Dieppe, Dolorès Trueba de la Pinta, explique :

« La complexité est liée à la réalisation des travaux en site occupé. Nous devons continuer d’accueillir patients et résidents dans de bonnes conditions. Mais le personnel sait faire ça. Les équipes sont attentives, et l’infirmière-hygiéniste suit de près le chantier ».

Une période de calage a été nécessaire, pour définir les différentes phases de l’opération en fonction de l’activité. Chaque bâtiment se fera en 7 ou 8 phases. En médecine, ce sera plutôt aux alentours de l’été, période où des lits sont fermés car l’activité plus calme. Dans le pavillon Allard, chaque phase impacte 2 à 3 chambres et les espaces sont confinés. « Les résidents et leurs familles sont prévenus quand ils sont concernés. On les déplace quelque temps ».

Restent quelques inconvénients… « Il n’y a pas de chantier sans nuisance. Cela fait un peu de bruit, on ne peut pas faire autrement ». Ces travaux doivent durer 9 mois, et seront livrés en août 2017. Le directeur délégué du site, Jean-Baptiste Fleury précise : « nous avons la capacité d’anticiper. Nous modifions le lieu d’accueil mais on maintient l’offre ». Yves Derrien, maire de la ville et président du conseil de surveillance de l’hôpital, admet que c’est

« un chantier complexe. Mais sur ces questions de sécurité, on ne pouvait pas attendre ».

Il y voit « une excellente nouvelle pour l’avenir ».