“La citroën ZX immatriculée dans le Nord se déplaçait en direction de Eu en roulant en zigzag, lorsqu’elle a percuté une voiture arrivant en sens inverse“, explique un témoin de l’accident survenu aux alentours de 17 h sur la route départementale 925, à plusieurs centaines de mètres de la zone d’activité Le Parc. Une file de voitures ne tarde pas à se former, l’ensemble de gendarmes de Friville-Escarbotin arrive sur place, appuyés par les réservistes, et constate la ZX restée au milieu de la route avec ses deux occupants l’un d’entre eux décrit alors les circonstances de l’accident. Les pompiers de Friville-Escarbotin, Ault et Mers-lès-Bains arrivent sur les lieux. Le maire David Lefevre a été appelé sur les lieux.

La violence du choc survenu sur son côté gauche a projeté l’autre voiture et son occupant dans le champ situé en bordure de route. Les militaires s’attellent immédiatement à dévier la file de voitures dans les deux sens, la route est bloquée aux ronds-points de Friville et d’Ysengremer. Pendant ce temps, les enquêteurs recueillent les témoignages des victimes et des témoins pendant que les pompiers sont à pieds d’oeuvre pour désincarcérer les deux victimes incarcérées dans chacun des véhicules.

Les Smurs de Eu et d’Abbeville et la dépanneuse arrivent sur place. A 18 h, les secours travaillent toujours à la désincarcération et à la mise en sécurité des deux victimes. Un peu plus tard, l’hélicoptère du SMUR d’Amiens se pose sur les lieux.

“La personne se trouvant dans la ZX et la conductrice de l’autre voiture sont gravement blessées“, explique le chef de groupe d’Abbeville venu encadrer l’opération. “Une personne a été héliportée en direction du centre hospitalier d’Amiens sud, la seconde personne gravement blessée est transportée par voie routière en direction du même centre hospitalier. La troisième personne, légèrement blessée, a été transportée au centre hospitalier d’Abbeville pour des examens de contrôle“.

Aux alentours de 18 h 45, l’hélicoptère décolle et les secours finissent de sécuriser les lieux pour laisser ensuite la dépanneuse transporter les deux véhicules. La circulation a été rétablie peu de temps après la fin de l’intervention.