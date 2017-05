La nouvelle vient de tomber : les communes de Rieux et Longroy (Seine-Maritime) perdront chacune une classe lors de la prochaine rentrée scolaire, en septembre 2017.

La fermeture d’une classe sur chacun de ces deux regroupements, le Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire de Bazinval, Monchaux-Soreng et Rieux, et le Regroupement Pédagogique Intercommunal de la forêt d’Eu, qui regroupe les communes de Guerville, Longroy, Melleville et Millebosc, avait été annoncée il y a déjà un mois et demi environ. Mais lors de ce Conseil Départemental de l’Éducation Nationale le 21 mars dernier, l’Inspectrice d’Académie n’avait pas nominativement cité de classe, seulement des regroupements scolaires.

Une annonce inattendue

Si du côté du RPI de la forêt d’Eu, on se doutait que cette fermeture porterait sur l’unique classe de l’école de Longroy, à Rieux, c’est la douche froide ! Fin mars, le maire Christian Roussel rappelait que :

Il y a quinze ou vingt ans, nous avions accepté la fermeture d‘une classe à Rieux pour permettre l‘existence de deux classes dans chaque commune.

Depuis, le village a multiplié les investissements pour le bien-être de ses élèves. En effet, c’est à Rieux que se trouvent la garderie et la cantine du SIVOS, de même qu’une salle de motricité pour les écoliers de maternelle. Élus et habitants de la zone imaginaient donc plutôt une fermeture sur Bazinval, où l’on observe une baisse des effectifs.

Marie-Flôre Monchatre, professeur des écoles à Rieux, reconnaît :

Nous savions que nous aurions une fermeture cette année, étant donné le nombre de départs imprévus ces derniers mois, cependant, il était prévu que ce soit une classe de Bazinval qui ferme, étant donné que les familles de Bazinval scolarisent souvent leurs enfants à Gamaches en raison de la proximité de ces deux communes.

Mobilisation les 12 et 19 mai 2017

Enfin, au RPI de la forêt d’Eu, malgré l’audience sollicitée auprès de l’Inspectrice d’Académie pour s’opposer fermement à cette fermeture, la décision est toujours maintenue. Ce que ne comprennent pas les élus et habitants du secteur. Le 31 mars dernier, en réunion publique, Agnès Join, la directrice du RPI, soulignait la hausse prévue des effectifs, passant de 100 à 105 élèves. Pas suffisant vraisemblablement pour sauver la classe de Longroy, et donc l’école.

Ce vendredi 12 mai, les élus des quatre communes du RPI ont rendez-vous à l’Inspection d’Académie. « Dans le même temps, des actions sont programmées » indiquent les délégués de parents d’élèves. « Le 12 mai à partir de 14 h, blocage de l’école de Longroy puis défilé à 15 h 30 jusqu’au rond-point, et le matin du 19 mai, blocage de l’ensemble des classes du RPI dès l’ouverture ». Les parents délégués invitent un maximum de personnes à se mobiliser pour ces deux actions.

L’article complet à retrouver dans L’Éclaireur de Gamaches du mardi 9 mai 2017.