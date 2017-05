À échasses dans la rue, costumée sur scène ou donnant de la voix lors de concerts, la troupe du Carcahoux est une véritable institution à Blangy-sur-Bresle (Seine-Maritime) et au-delà. Et pour cause, cela fait quarante ans cette année que les joyeux lurons qui la forment écument les salles des fêtes et multiplient les spectacles de rues : son et lumière de Blangy en juillet, fête de la pomme à Sept-Meules à l’automne…

Un anniversaire que les membres de l’association ne pouvaient pas laisser passer. Alors cette année, ils ont décidé de proposer non pas un, mais huit rendez-vous à leur public ! L’année anniversaire a ainsi été inaugurée les 11 et 12 mars derniers, et se poursuit cette semaine à l’occasion des rencontres théâtrales.

Double anniversaire

Car c’est un double anniversaire cette année : d’abord les quarante ans du Carcahoux, mais aussi les trente ans des rencontres théâtrales. Coorganisées par la troupe locale et l’Institut Médico-Éducatif de Rieux, ces rencontres ont lieu chaque année, en mai à la salle des fêtes de Blangy. En 2017, elles ont débuté ce lundi 15 mai et se poursuivent jusqu’au 20 mai. Chaque jour, les jeunes comédiens en herbe jouent dans le cadre de séances scolaires. Cette semaine s’achèvera par deux grandes soirées publiques les 19 et 20 mai.

« Le grenier à histoires »

Lors de ces soirées, les spectateurs retourneront dans « le grenier à histoires du Carcahoux, grâce à une exposition photos et un grand spectacle tout public gratuit où se mêleront humour et émotion » commentent les membres du bureau, présidé par Corinne Vialaret. La joyeuse troupe poursuit :

En quarante ans, plus de trente spectacles de plateau, théâtre et chansons, ont été créés. En moyenne, chacun des spectacles a été joué entre dix et quinze fois. À cela, il faut ajouter une quarantaine de créations jeunes, par des ateliers d’enfants et de jeunes de 10 à 18 ans hors temps scolaire, toujours sous forme de créations collectives.

L’article complet à retrouver dans L’Éclaireur de Gamaches du mardi 16 mai 2017.