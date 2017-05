Logiquement dominé 8 jours plus tôt à domicile par un concurrent direct au maintien (0-3), l’Eu Fc n’avait que peu de chances de se maintenir en Division d’honneur en se déplaçant dimanche 28 mai à Deville-Maromme.

Mais en allant faire un beau match et en décrochant le nul grâce à Bideau (35e) qui avait redonné l’espoir aux siens après un but de Dia (30e), les joueurs ont finalement décroché leur ticket pour le championnat qui portera le nom de Régional 1 la saison prochaine.

Un maintien rendu possible par la défaite de Fauville, candidat aussi à la relégation, sur le terrain de Sotteville (6-2). A égalité au goal average particulier, Eu se retrouvait en terre promise pour une meilleure différence de buts générale (-28, -55) ! Une immense satisfaction pour tous les supporters du club eudois, et de ses éducateurs dévoués, au service de jeunes joueurs brillants, chargés demain, d’entretenir un patrimoine durement préservé aujourd’hui, en attendant une saison plus sereine.

