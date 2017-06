Six parcours au choix

Cette année encore, différents parcours sont proposés.

> VTT, départs à 9 h : parcours de 15 km encadré par des membres du foyer, 30 km accessibles à tous, et 45 km pour les plus aguerris (dénivelé de plus de 450 mètres).

> Randonnée pédestre, départ à 9 h : marche de 12 km à travers la Vallée de la Vimeusienne avec des points de vue exceptionnels.

> Trails, départs à 10 h : parcours de 9 km et 16 km, avec un dénivelé intéressant, non chronométrés et non classés.

Un tarif unique

Les engagements se font le jour même, sur place, dès 8 h 30, au tarif unique de 3 €. Une participation qui comprend le café d’avant départ, le ravitaillement sur parcours, et le casse-croûte avec boisson et tombola au retour. Avec plus de 300 participants l’an passé, le responsable de la section VTT Grégory Cobert espère encore plus de randonneurs ce 4 juin.Cependant, la météo jouera un grand rôle dans cette journée de sport et de détente. Enfin, notons qu’à l’issue des randonnées, vers 12 h 30, un chèque sera remis à l’association Le destin de Lisa.

Renseignements sur http://frmt.fr et sur la page Facebook Foyer rural Maisnières/Tilloy-Floriville, ou au 06 77 78 96 94.