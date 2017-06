C’est une belle histoire qui se perpétue à Touffreville-sur-Eu. Dimanche 4 juin 2017, la municipalité et le comité des fêtes organisent leur 20e fête du fromage. Valérie Cormier, présidente du comité des fêtes depuis six ans, a vu le nombre d’exposants doubler :

« Nous accueillons maintenant une trentaine de participants. La première fois, ils étaient une quinzaine. »

Les trois exposants qui ont participé à la naissance de ce marché artisanal et fermier seront là. Ils se verront décerner une médaille par la municipalité. Deux nouveaux stands viennent compléter l’offre : Valère Caron et ses escargots du Vimeu et Laëtitia Dumontier et José Monfray avec leurs glaces du Pays de Bray. En principe, les papilles devraient être à l’honneur avec des dégustations de produits fermiers. Car c’est la fête du fromage mais pas que !

Objets artisanaux et expositions

En parallèle, des stands d’objets artisanaux seront aussi installés dans la rue. Une exposition de peintures de Christine Lebas et Danièle Moullon ainsi que des photographies de Dominique Feron, de l’association Flocques en Art, sera visible dans l’église. Tracteurs et voitures anciennes feront aussi le bonheur des amateurs de mécanique.

Dimanche 4 juin 2017, entrée libre de 9 h à 18 h dans la rue qui relie la mairie de Touffreville-sur-Eu à l’église. Buvette sur place.