1 : Pour soutenir le projet de cinq étudiantes

Amandine Loeuillet, habitante d’Airaines, et ses quatre amies de 19 ans étudient à l’IUT de Gestion des entreprises et des administrations (GEA) au sein de l’Université de Picardie Jules-Verne d’Amiens. Dans le cadre de leur deuxième année, elles doivent réaliser un projet. Elles se sont demandées : « pourquoi pas organiser un salon ? C’est de la gestion et comme on aime bien la beauté et le maquillage, un salon du bien-être et de la beauté en milieu rural, et pas en ville, comme c’est souvent le cas, ça nous a semblé original ».

Elles ont invité leur professeur-tuteur, le directeur de leur IUT et du département GEA à venir dimanche 9 avril à Airaines. Ensuite, elles devront soutenir devant un jury et résumer le déroulé de la journée et son organisation. Une bonne raison de les encourager.

2 : Pour les 25 exposants, de la sophrologue à la créatrice de bijoux

Les cinq étudiantes se sont rendues à d’autres salons du bien-être, ont farfouillé sur Internet et ont placardé les murs des communes environnantes pour trouver les meilleurs exposants. Au programme : sophrologue, naturopathe, énergéticienne, thérapeute, maquilleuse, producteurs biologiques, créatrice de savons et de bijoux… Venus d’Abbeville, d’Allery, d’Amiens, d’Eu ou encore du Tréport, 25 exposants proposeront des démonstrations et des conférences.

3 : Pour découvrir l’iridologie…

Ou la lecture des yeux, de l’iris pour être précis, afin de connaître la santé du patient. Cette discipline de médecine non-conventionnelle, structurée comme telle à la fin du XIXe siècle, sera à l’honneur au cours de la journée. Une découverte pour les cinq étudiantes qui ont envie de mieux la faire connaître.

4 : Car les bénéfices sont reversés à l’Adema 80

L’Association pour le dépistage des maladies dans la Somme (Adema 80) organise et gère les campagnes de dépistage des cancers du sein et du cancer du côlon. Les bénéfices du salon seront reversés au profit de l’association pour sensibiliser au cancer du sein.

5 : Pour comprendre l’alliance entre beauté et bien-être

Selon Amandine Loeuillet, la beauté et le bien-être vont de pair « La beauté… On aime bien se faire beau, être bien physiquement, le bien-être, c’est se sentir bien à l’intérieur de soi ». Pour rester dans le thème du soin du corps, aucun soda ni alcool ne sera servi, seulement des jus de fruits.

Arzhêliz Diard