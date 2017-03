Claude Cappon a disparu depuis lundi 6 février 2017. Cet habitant d’Eu (Seine-Maritime) serait décédé selon un message publié par la page Facebook de la gendarmerie de Seine-Maritime.

“Cette personne a malheureusement été retrouvée sans vie sur une plage près de BOULOGNE SUR MER. Nous présentons nos condoléances à la famille et aux proches et vous remercions vivement pour votre aide et vos partages”.