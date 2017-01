Le monde du rallye est en deuil, après le décès du pilote José Barbara, survenu le 2 janvier. Originaire du Touquet, José Barbara était de tous les rallyes de notre région. Les amateurs de sports automobiles admiraient le pilote pour son nombre impressionnant de victoires, souvent obtenues aux côtés de sa femme Chantal comme copilote.

« Il aimait toujours autant rouler »

Au Tréport, José Barbara a remporté trois fois le rallye (2010, 2011 et 2013), sur neuf participations. En 2016, Chantal et José étaient montés sur la troisième marche du podium. Le pilote avait alors 72 ans et toujours l’envie de gagner.

« C’était un personnage. Il avait un gros caractère de gagneur » se souvient Marc Ledue, président de l’ASA (Association sportive automobile) Val de Bresle, qui a côtoyé José Barbara sur les rallyes pendant de nombreuses années. L’une des dernières fois, c’était à Dieppe en 2003 : José terminait 2e, Marc 3e. « Il était parfois difficile à supporter, tellement il avait envie de gagner. Depuis 5 ou 6 ans, il s’était assagi, il aimait toujours autant rouler mais prenait les choses un peu moins au sérieux. Et en dehors de la course, il a toujours été agréable, on rigolait bien avec lui ».

Plus sage, mais toujours aussi sérieux, José Barbara continuait les performances spectaculaires à plus de 70 ans. En 2016, il a par exemple remporté le rallye de Neufchâtel au mois d’avril. « Et il ne comptait pas s’arrêter là, puisqu’il était en train de préparer une saison de rallye sur terre, en équipant la voiture qu’il avait » rapporte Marc Ledue. « C’était un très bon, il est connu dans la France entière ». Triumph TR4, Porsche 911, Alpine A110, BMW M3, Mini, Subaru Impreza… le nombre de bolides conduits par José Barbara est aussi impressionnant que les 500 courses effectuées en 50 ans de carrière. Le pilote avait par ailleurs gagné à cinq reprises le rallye de Dieppe et participé à plusieurs reprises au rallye du Val de Bresle.

110 victoires

Sur les réseaux sociaux (José Barbara avait une page facebook officielle), l’annonce de son décès a donné lieu à un nombre impressionnant de réactions : « Le couple aux 110 victoires mythiques des rallyes du grand Nord nous a tous fait vibrer. Plus de 50 ans de carrière en sport automobile ». Beaucoup d’internautes expriment le respect qu’ils avaient pour ce grand pilote, qui a fait rêver des générations de passionnés de sports automobiles. Sous le message posthume, la dernière publication est une photo de la Subaru de José Barbara, au rallye du Tréport en 2016.