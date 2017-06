Le 6 juin dernier, Frédéric Delohen a confié sa colère aux conseillers municipaux lors des questions diverses au moment d’aborder la question du distributeur automatique du Crédit agricole avant de faire la lecture d’un courrier envoyé par la banque : « Le distributeur affiche 16 000 € de pertes annuelles. En conséquence, et sans partage des coûts de fonctionnement, nous avons décidé de ne pas renouveler notre contrat ». Le maire a ensuite présenté la solution proposée par le crédit agricole, la possibilité d’ouvrir un compte chez un commerçant : « Les personnes pourront retirer 100 € une fois par jour et selon ses disponibilités financières. J’ai donc rencontré les représentants du Crédit Agricole pour leur dire que cette façon de fonctionner n’est pas honnête et que ce n’était pas loyal de fermer l’agence du Crédit agricole sans nous prévenir ».

