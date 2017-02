L’EFS a besoin de vous. Une nouvelle fois, l’établissement français du sang a fait appel à la générosité de tous, ce mardi 7 février. Les habitués le savent, la salle Michel Audiard située à la ville d’Eu accueille chaque mois les donneurs et les accompagne dans ce geste bénévole.

Des donneurs choyés entre soutiens et cadeaux. Ce mois-ci pour la chandeleur, des crêpes étaient proposées. Des petites attentions pour remercier les donneurs pour leur altruisme. Le personnel médical sur place évaluent le jour même du don l’aptitude ou non à donner votre sang lors d’un entretien médical.

Un geste citoyen

Rappelons que ce geste sauve des vies. Le don de sang permet de soigner plus d’un million de malades chaque année en France et les besoins sont de plus en plus grands. La mobilisation des donneurs est nécessaire de manière régulière et continue. Ces derniers étaient 159 (dont 18 qui se sont présentés pour la première fois). « Peut-être le fruit des présentations réalisées par l’Amicale dans les établissement scolaires des environs » commente le président de l’Amicale Jean Richard. Avant d’ajouter :

« ce bon résultat contribuera à remettre les stocks de poches de sang à un niveau acceptable pour aider les malades ».

Pratique

La prochaine collecte de sang de l’année aura lieu à la salle Audiard le mardi 7 mars prochain.

Si vous souhaitez donner un peu de votre temps et votre sang pour la bonne cause, rendez-vous de 8 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30.