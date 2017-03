Solidarité Véligara, association caritative humanitaire d’Etalondes, près du Tréport (Seine-Maritime), vient en aide à la scolarité des enfants de Vélingara (Sénégal). Lors de l’assemblée générale, Élisabeth Hamel, présidente, a rappelé les différentes activités de l’année écoulée :

« Trois puces couturières, onze grandes ventes, une brocante extérieure et deux ventes artisanat sénégalais ».

Les bénéfices de ces actions et l’engagement des 61 adhérents, ont permis de parrainer la scolarité de vingt-quatre élèves au sein des établissements de Vélingara, Dakar et Kolda. Et pour la deuxième année, de participer au parcours d’ingénierie d’une étudiante à Dakar. Des aides matérielles ont également été allouées pour le bon fonctionnement du Collège Jean Paul II. Deux cent onze cartons ont aussi été expédiés par containers à destination de l’école St Joseph et du Collège Jean-Paul II de Vélingara, du jardin d’enfants de Thiadiaye et du dispensaire St Martin à Dakar.

Afin d’étudier les difficultés à résoudre pour les prochaines années, Elisabeth Hamel et Marie-Christine Magnier, trésorière, sont allées, en janvier dernier, à la rencontre des partenaires de l’association à Vélingara et à Thiadiaye :

« La principale préoccupation est toujours la construction de l’internat au Collège Jean Paul II. L’effectif va croissant mais la capacité d’accueil est insuffisante. »

Du matériel est également à prévoir, tout comme le coût d’une formation pour une des enseignantes du jardin d’enfants à Thiadiaye, où soixante-dix-neuf enfants sont inscrits.

Prochaines ventes

Les prochaines ventes auront lieu : les 11 et 12 mars à la salle polyvalente d’Etalondes et les 18 et 19 mars à la salle du Marais à Longroy. Les membres de Solidarité Vélingara ont profité de l’occasion pour lancer un appel :

« Nous recherchons des bénévoles pour nous aider lors des ventes et pour le rangement au local ».

Renseignements au 02 35 86 89 85.