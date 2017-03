« Nous sommes avant tout des éleveurs. Si le métier de vendeur devenait notre préoccupation n°1, on perdrait notre âme » assure Bruno Tiers, de la Ferme de Beaumont. Et pour partager cette passion des animaux qui anime toute l’équipe de la Ferme, quoi de mieux qu’une fête qui mettrait en avant le renouveau de la vie au sein des poulaillers ! À partir de ce samedi 1er avril (et jusqu’au samedi 8), les poussins seront à l’honneur.

« Poussins, cailleteaux, pintadeaux, canetons, faisandeaux, oisons et autres perdreaux seront les rois de la Fête ».

Une éclosion en live sur Facebook

Dès samedi, les visiteurs pourront acquérir des stars en herbe fraîchement éclose. Car ces dernières semaines, les internautes ont pu suivre en vidéo l’incubation d’œufs dans une couveuse. Depuis quelques mois, la Ferme de Beaumont est très active sur les réseaux sociaux.

« C’est un élément essentiel. Nous avons envie de parler des choses vraies, du métier d’éleveur. Il y a une vraie communauté » précise Bruno Tiers. Avant de continuer : « nous n’avons pas les moyens de faire de la télé, alors on profite de ce qu’il y a notre disposition. C’est convivial et interactif. Rien n’est scénarisé, on agit en live. Nous avons de petits moyens, mais une grande motivation ! ».

À noter que les 8 000 œufs prêts à éclore de la Ferme en sont tous au même stade que ceux de la vidéo.

Cette fête du cycle de la vie est un moment important d’échange. « Les poules qu’on vend sont nées sur place. Nos clients partagent des choses avec nous, racontent les aventures des animaux qu’ils ont eus chez nous ».

Nombre d‘amateurs pourront acquérir de nouveaux occupants pour leurs poulaillers : « plus de 5 000 poussins races fermières ou races pures (60 races) seront présentées ». Mais ils pourront aussi apprendre à les élever dans les meilleures conditions : « nous dispenserons conseils et astuces, pendant le 1er week-end, sur l’incubation des œufs ». À retrouver également sur place :

un atelier de démonstration,

la vente de poules de race de 3 mois ou prêtes à pondre,

et des offres exceptionnelles sur le matériel d’élevage.

Les 1er et 2 avril, la Ferme Niçoise se chargera en prime de faire de votre visite un bon moment pour vos papilles. Car bien sûr, vous pourrez visiter librement la Ferme. Et si le temps n’est pas au beau fixe, pas de souci : les lieux seront couverts.Alors, quels petits de la Ferme de Beaumont allez-vous accueillir dans votre jardin ?

Pratique

Fête du Poussin à la Ferme de Beaumont, du 1er au 8 avril. Ouvert non-stop le premier week-end, de 9 h à 18 h, avec restauration sur place (gérée par la Ferme Niçoise). Plus d’infos : www.fermedebeaumont.com.