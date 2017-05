Du 3 au 5 juin 2017, les Ventcourtois vont organiser la 20e édition du festival de cerfs-volants à Cayeux-sur-Mer. Enfin, 20 ans passés dans la station balnéaire. Car au tout début de l’aventure, le lieu où se déroulaient les festivités était un champ à Woincourt. Mais dès la deuxième édition, les membres de l’association ont été contraints de trouver un nouveau point de chute. « La date du festival correspondait avec celle de l’ouverture de la chasse. On est donc arrivé à Cayeux et on y est resté. Le site est bien meilleur », sourit le président Bruno Tondellier.

128 cerfs-volistes

Cette anecdote est une parmi tant d’autres : « On a eu de tout en terme de météo, de l’absence de vent à la tempête ». Bruno Tondellier se souvient d’ailleurs d’une édition marquée par une violente tempête. Les bénévoles s’étant réfugiés dans les cabines de plage. Toutefois, il garde en mémoire avant tout les relations d’amitié nouées autour de cet événement.

Retrouvez l’intégralité de l’article dans l’Eclaireur du 23 mars 2017.

Julien Levasseur