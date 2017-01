Après les habitants, c’est au personnel communal qu’Emmanuel Maquet, maire de Mers-les-Bains, dans la Somme, a adressé ses vœux. Le premier magistrat a confirmé qu’au mois de mars, Lionel Dugardin sera le nouveau directeur des services, suite au départ en retraite de Jacky Gueroult.

C’est d’ailleurs Lionel Dugardin qui a débuté la cérémonie, en évoquant

« un nouveau style. Je souhaite réaffirmer la hiérarchie, mais ma porte sera toujours ouverte. L’objectif est toujours le même : vous permettre de mener à bien vos missions ».

Les nouveaux services techniques

Le maire a cité différents dossiers qui vont marquer 2017 comme le chantier de l’école des Tilleuls ou les changements d’organisation liés à la prise de compétences par la communauté de communes, comme les centres de loisirs ou le tourisme. Il a surtout évoqué les nouveaux bâtiments des services techniques, près de l’aire de camping-cars.

«Ils vont bientôt entrer en fonction. Je veux saluer l’équipe qui s’est investie pour s’approprier cette ancienne usine et en faire un atelier spacieux, moderne, sécurisé. Les anciens locaux n’étaient plus adaptés».

Une grande famille municipale

Le maire a poursuivi en donnant sa vision du travail avec les équipes.

« Nous formons ensemble cette grande famille municipale dont le ciment commun n’est autre que celui de servir les Mersois et d’assurer un service public de proximité de qualité ».

Il se dit satisfait du travail effectué.

A l’issue de la cérémonie, trois personnes ont été mises à l’honneur. Christine Renault, agent social, a reçu une médaille pour ses 20 ans de service. Pascal Savary, agent technique a reçu une médaille, échelon argent et la médaille de la ville. Jacky Guérout, directeur général des services a reçu une médaille échelon or et la médaille de la ville. Il a intégré la mairie de Mers-les-Bains en 2001, après celles d’Envermeu et de Eu