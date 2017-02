Les membres de l’association de l’AMMAC (Anciens marins et marins anciens combattants) des villes d’Eu, Le Tréport, Mers-les-Bains et Flocques se sont réunis pour leur assemblée générale annuelle.

La réunion se tenait à la salle polyvalente du Tréport (Seine-Maritime), présidée par Philippe Harel.

Réunis chaque 1er jeudi du mois à la mairie de Flocques, le conseil d’administration a pu préparer son bilan pour 2016 et ce dernier s’avère être satisfaisant. L’association a obtenu pour l’année passée des subventions de la part des quatre communes qu’elle regroupe ainsi que des deux conseils départementaux, Seine-Maritime et Somme. Ces apports permettent à l’association de bien se porter financièrement et d’ainsi garder son cap.

Côté manifestation, l’amicale a été présente pour les cérémonies patriotiques mais c’est surtout lors de la fête de la mer que les AMMAC ont fait parler d’eux.

« Nous avons cette année fait une très belle Fête de la Mer le 24 juillet avec la présence de la gendarmerie (représentant la Marine Nationale) et de la vedette Yser ».

Une fête réussie qui est déjà en préparation pour 2018.

Soutien et réforme

L’association a remercié les communes pour leur engagement ainsi que les organismes présents qui lui apportent tout leur soutien pour la réalisation de leur manifestation : SNSM, pompiers du Tréport, la bénédiction de la mer, CCI (chambre de commerce), CVT (cercle de voile), etc.

Un soutien qui va dans les deux sens quand cela est possible, puisque lors de l’assemblée générale, un chèque de 100 € a été remis à Eric Chevallier, président de la SNSM (société nationale de sauvegarde en mer).

L’assemblée générale a aussi été marquée par l’intervention de Jean-Pierre Duvere, délégué régional de la FAMMAC (Fédération des anciens marins et marins anciens combattants). Ce dernier a pu souligner la chance qu’a l’association de bénéficier d’autant de subventions dans « cette période de disette budgétaire ».

L’occasion pour Jean-Pierre Duvere aussi de présenter la réforme qui se met en place au sein de la FAMMAC, conséquence du nouveau découpage régionale que connaît la France et qui consistera aussi à regrouper les associations dans leurs intérêts.

On ne peut plus vivre comme il y a 30 ans, la Marine a changé !

Cette fédération qui regroupe plus de 600 associations manque de visibilité et un des objets de la réforme est de réduire le nombre de strates au sein de la fédération : « Il faut réduire la voilure de la FAMMAC ». Un congrès sera tenu le 8 octobre 2017 afin de débattre de ces questions. Le délégué régional a invité les membres a s’y rendre en appuyant sur le fait que « cette réforme c’est aussi la vôtre ! ».