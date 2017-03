Derrière cette porte, dans l’école LDM, se cachent des galeries utilisées pour protéger

la population pendant la guerre. –

La salle de spectacle de l’école élémentaire LDM (Ledre-Delmet-Moreau) cache un véritable trésor patrimonial : derrière de larges portes s’étendent des galeries, creusées pendant la seconde guerre mondiale pour protéger les habitants.

Pas de visites organisées en 2016

Jusqu’ici, l’abri antiaérien était géré par l’Amicale des anciens élèves et amis de l’école du Tréport, dont les bénévoles proposent des visites pendant les journées du patrimoine. Réunis en assemblée générale samedi 4 mars, les adhérents s’inquiètent de ne plus pouvoir faire visiter les lieux : « Un courrier de la mairie nous indiquait qu’ils souhaitaient ouvrir les galeries plus souvent. Après quoi, nous ne savions plus si nous pouvions ouvrir les abris antiaériens ou non. Résultat, par manque de concertation avec la municipalité, ils n’ont pas été ouverts en 2016 » s’inquiète Hervé Poppeschi, président de l’amicale.

Interrogé à ce sujet après l’assemblée générale, le maire Laurent Jacques rassure : les galeries seront à nouveau visitables rapidement, et même plus souvent qu’avant. « Nous trouvions qu’ouvrir les galeries une fois par an, ce n’était pas assez. En effet, les visites du Kahl-Burg [NDLR : une autre galerie, creusée par les Allemands pendant la guerre] fonctionnent bien. Celles-ci sont organisées très régulièrement par l’association le Mur de la Manche et il y a du monde. »

Restent deux problèmes à régler : qui peut organiser les visites et quand peuvent-elles être proposées ? Si les membres de l’amicale veulent continuer à guider les visites, ils ne pourront pas le faire beaucoup plus d’une fois par an. « Le Mur de la Manche serait prêt à reprendre la main » explique le maire. « Nous pourrions aussi y associer l’Amicale des anciens élèves ».

« J’ai passé des nuits là-dessous »

L’idée est d’autant plus intéressante que deux de ses membres ont expliqué pendant l’AG avoir vécu la guerre dans ces galeries : « J’avais 6 ans au moment de la guerre et je me souviens avoir passé des nuits là-dessous » explique Nicole. De son côté, Denise estime que si « visiter le Kahl Burg est intéressant, il faut aussi voir ces galeries, pour connaître ce que faisait la population ». Les deux dames, âgées aujourd’hui de près de 90 ans, tiennent en tout cas à ce que les habitants puissent continuer à visiter l’abri.

Le maire comprend la portée des témoignages de ces Tréportaises : « Elles pourront continuer à faire des visites si elles le souhaitent, leurs souvenirs sont importants ». Un constat partagé par Jean-Pierre Andrieu, directeur de l’école LDM, qui était présent à l’AG : « Nous faisons visiter les galeries aux élèves de CM, qui étudient la guerre dans leur programme scolaire. Cela rend concret ce que nous leur enseignons et ils sont toujours très intéressés ».