Le soulagement est de mise dans le village de Neuville-Coppeugueulle. L’école, rue Jules-Ferry est maintenue pour cette année alors qu’elle était menacée de fermeture par l’inspection académique. Jean-Claude Quillent, le maire, salue ce revirement de situation survenu mardi 28 février. « C’est une bonne nouvelle essentiellement pour le bien-être des enfants. Ils auraient dû se rendre à l’école à Beaucamps-le-Vieux, c’est à 4 kilomètres. Ils auraient eu des grosses journées. Tous les parents n’ont pas les moyens, ni de voiture alors qu’ici, les assistantes maternelles prennent en charge une bonne partie des enfants. »

27 enfants scolarisés

« Nous avons porté les éléments nécessaires pour que l’inspection académique revoie cette décision. Les parents des vingt enfants ont signé une lettre d’engagement d’inscription à l’école, explique le premier magistrat. On saura bientôt si les CP sont enlevés pour être scolarisés ailleurs, une réunion doit se tenir au sein de l’académie. » L’unique classe de l’école, composée de 27 enfants dont six en classe de CP et le reste allant des « touts petits aux grandes sections en cycle 1 », demeurera donc. La mobilisation des élus et des parents a payé, la pétition qui circulait dans le village et sur internet a recueilli plus de 500 signatures. Pour une commune de 525 habitants, le score est plutôt encourageant ! Et la question était posée par les nouveaux habitants : « Y a-t-il une école ? »

L’institutrice et l’agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) continueront donc d’intervenir auprès des enfants de Neuville-Coppeuguelle. Mais, le doute subsiste pour les années à venir : « Ce sera à revoir tous les ans et cela dépendra de notre effectif », conclut le maire.

Arzhêliz Diard