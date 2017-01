A gauche, le bateau virtuel de David Le Carrou au coude à coude avec plusieurs concurrents. Sur la carte, plusieurs concurrents sont proches de l’arrivée (les deux voiliers les plus hauts sont ceux, réels, d’Armel Le Cleach et Alex Thomson). © Capture d’écran Virtual Regata).

Participer au Vendée Globe derrière son écran d’ordinateur : voilà ce que voulait promouvoir l’école de voile du Tréport Sensation large, par l’intermédiaire d’un site Internet dédié. « La course se termine aussi pour les participants virtuels. Je suis en tête du club, je devrais arriver jeudi soir » se félicite en montrant son bateau numérique sur l’ordinateur David Le Carrou, le directeur de l’école de

voile.

Cette course en ligne, David Le Carrou a voulu en faire profiter les élèves des écoles primaires du secteur, en organisant des séances autour du Vendée Globe et de la voile. Depuis le départ de la course le 6 novembre 2016, quatre classes du secteur se sont prêtées au jeu et ont inscrit leur bateau à la course. Alors que les embarcations sont proches de La Rochelle et de la ligne d’arrivée, David Le Carrou dresse un premier bilan du Vendée Globe virtuel : « Les élèves ont bien participé et je les ai sentis très intéressés par la course. Aujourd’hui [mercredi 18 janvier], c’est la classe de Ponts-et-Marais qui est en têtes des quatre classes inscrites. Au classement général, ils sont d’ailleurs 20 000 sur près de 450 000 participants, ils se sont bien débrouillés ». Derrière eux, deux classes de l’école privée la Providence – Nazareth de Eu et une de l’école de Flocques ont encore une bonne partie de l’océan Atlantique à traverser.

Fausse course, vrais conditions

De quoi voir émerger de futurs bons marins, puisque le Vendée Globe virtuel utilise tous les paramètres de la course réelle, dont la force du vent et le réglage des voiles.

« Je trouve ce concept intéressant et nous espérons le mettre en place à nouveau dans le futur, peut-être avec encore plus de participants » explique David Le Carrou. En outre, la course permet aux élèves d’aborder différentes compétences puisque l’école de voile du Tréport propose des supports pédagogiques pour les enseignants autour de la course.

« Nous le ferons à nouveau par la suite, peut-être pour la mini-transat en octobre ou la transat Jacques Vabre en novembre » envisage le directeur.