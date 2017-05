[ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE] Second tour : la participation à la mi-journée

À la mi-journée du second tour de l’élection présidentielle ce dimanche 7 mai 2017, le taux de participation dans le département de la Somme est de 32,49 %, soit en légère hausse par rapport au premier tour, le 23 avril dernier, puisque à la même heure, ce taux était de 29,07 %. Mais certaines communes du secteur enregistrent déjà un taux de participation nettement supérieur à cette moyenne, comme à Ault, où près d’un électeur sur deux s’est déjà rendu aux urnes à 13 h.

Des chiffres au-delà du taux moyen national. Ce jour à midi, la participation à l’échelle du pays est de 28,23 %.

Des taux assez similaires à 2012

Comparativement aux seconds tours des précédents scrutins présidentiels, ces chiffres sont dans la moyenne, en très légère baisse par rapport à 2012, mais au-dessus de ceux de 2002 par exemple. Pour rappel, en 2012 à midi, ce taux de participation était de 32,96 % dans la Somme et 30,66 % au national. Cinq ans plus tôt, ces taux étaient de 36,36 % à l’échelle départementale et 33,79 % pour le pays. Enfin, en 2002, les chiffres étaient bien en-dessous avec seulement 25,51 % dans la Somme et 26,17 % sur l’ensemble de la France.

Jusqu’à 19 h

Mais attention, rien n’est encore fait et les électeurs ont encore jusqu’à 19 h (voire 20 h dans certaines grandes villes) pour aller voter.

Retrouvez ici les résultats du premier tour de l’élection présidentielle, puis ceux du second tour à partir de 20 h ce dimanche 7 mai.