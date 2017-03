L'installation des compteurs Linky a commencé dans la Somme

Au niveau national, il a fait grand bruit. « Faut-il avoir peur du compteur Linky ? » Cette question revient en boucle dans les journaux depuis 2015. Présenté lors d’une réunion à Oisemont jeudi 9 mars, le compteur Linky suscite toujours autant d’inquiétudes. La Fédération départementale d’énergie de la Somme (FDE 80) avait préparé cette conférence pour expliquer le calendrier d’installation de ces compteurs communicants par Enedis, anciennement ERDF. Et elle fut animée par de nombreuses interrogations : peut-on refuser ? Est-ce que les communes ont le droit de s’y opposer ? Est-ce qu’ils respectent les normes sanitaires ? Qu’en est-il des ondes ? Et de la protection de la vie privée ?

Pas d’onde radio

Jacques Lesieur, directeur général adjoint de la FDE 80, explique surtout aux inquiets qu’ils n’ont pas le choix… Les compteurs Linky sont déployés dans toute la France depuis 2015 et ce, jusqu’en 2021. Dans la Somme, leur installation a déjà commencé à Airaines et devrait se poursuivre jusqu’en 2019 sur la côte. Le plus souvent, de façon sereine. Comme en témoigne le maire d’Oisemont, Sylvain Manach : « on ne va pas s’y opposer, sinon on risque le tribunal ! » Des communes en font en ce moment les frais (lire en encadré). Sur son territoire, les ondes sont déjà légion. Trois relais téléphoniques sont installés et un autre devrait bientôt être implanté. Jacques Lesieur précise d’ailleurs que sur cette crainte, les compteurs Linky n’utilisent pas les ondes radio, comme le wifi ou le téléphone par exemple, mais les courants porteurs en ligne qu’utilisaient déjà les anciens appareils.

Les communes et Linky

Au niveau national, 261 communes, selon les chiffres de la FDE 80, ont entamé une procédure contre les compteurs Linky. Sauf que bien souvent, elles ont adhéré à un syndicat à qui elles ont confié à la compétence électrique. Dans la Somme, 772 communes sont ainsi membres de la FDE 80 et ne peuvent pas se retourner contre Enedis !

Arzhêliz Diard

> Retrouvez l’intégralité de l’article dans l’Éclaireur du mardi 21 mars.