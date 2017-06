La Trib1, le nom est percutant et affiche les volontés de ses créateurs. Cette émission politique diffusée sur la web TV Friville Escarbotin Belloy a pour ambition de donner la parole au plus grand nombre. Plusieurs séquences ont déjà été tournées. Autour de la table, on retrouve Kévin Boulanger qui anime les débats. Il est accompagné de divers chroniqueurs et d’un invité. Actualités locales et nationales sont passées en revue, puis vient le face-à-face avec l’invité. Lors d’une seconde étape, tous les participants approfondissent un thème bien précis.

Liberté d’expression

A l’origine de cette initiative, il y a Kévin Boulanger. Le jeune homme a eu le déclic lorsqu’il a vu l’un de ses amis, Maxime Patte, professeur au lycée, élaborer des web-documentaires historiques. Sans compter qu’il appréciait écouter l’ancienne radio Friville Escarbotin Belloy. Kévin Boulanger explique :

Je travaille à la mairie de Feuquières-en-Vimeu. J’ai toujours aimé la politique mais je ne suis dans aucun parti politique. Je suis un citoyen comme un autre qui a envie de parler de politique. Mais c’est un projet collectif.

En cette année riche sur le plan électoral, il était temps de passer aux actes :

Nous voulons que tout le monde puisse s’exprimer. Mais aussi les élus locaux qui n’apparaissent pas souvent dans les médias.

Dossiers locaux

Sollicités, Antoine Houyelle, Arnaud Petit et Emmanuel Maquet sont déjà venus témoigner au sein de l’émission.

L’appartenance politique différente de ces trois élus démontre l’ouverture d’esprit de l’équipe de la Trib1. Des dossiers locaux tels que la Maison de santé de Woincourt ou l’arrivée de la fibre optique dans le Vimeu ont été abordés. L’animateur précise :

Après si on a le temps, on produira une émission de divertissement.

Car pour l’instant, les bénévoles ont du pain sur la planche. François Thibaut a notamment la lourde charge de la réalisation et du montage.

A la suite des élections législatives, le programme devrait s’interrompre avant de reprendre au mois de septembre.

En quête de chroniqueurs

Les responsables de l’émission politique retransmise sur Internet, la Trib1, sont en quête des chroniqueurs. « Le but est de donner la parole à tout le monde. C’est pour ça que nous voulons avoir de nombreux chroniqueurs. Ca permet de diversifier les opinions », précise l’animateur Kévin Boulanger. Aucun profil n’est recherché. Vous pouvez candidater en contactant la page Facebook : La Trib’1 : Émissions politiques.

Julien Levasseur