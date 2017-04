L’année 2015 avait déjà été mouvementée pour le centre aquatique Viméo de la Communauté de communes du Vimeu (CCV). Le nombre des entrées avait alors chuté de 14 000 par rapport à 2014, passant de 169 000 à 155 000. Viméo payait ici l’ouverture en grande pompe lors du second trimestre de son homologue du Tréport, O2 falaises. L’équipement situé à Friville-Escarbotin devait ainsi redresser la barre au plus vite. Le conseil communautaire du lundi 27 mars dans lequel les différents comptes administratifs ont été passés en revue, a permis de savoir si cet objectif a été atteint.

Une baisse des entrées qui s’aggrave

Malheureusement, le reflux se poursuit et s’accentue même. En 2016, ce sont 20 000 entrées en moins qui ont été comptabilisées, comparé à 2015. Il faut dire que cette fois la concurrence d’O2 falaises a joué sur une année pleine et non seulement sur un et demi-trimestre.

Julien Levasseur