Vendredi 7 avril, 16 heures, une heure inhabituelle pour un conseil municipal. Mais nul round d’observation entre la majorité et l’opposition municipales aultoises. La lettre ouverte écrite par quatre agents des services administratifs de la commune et lue en amont de la réunion par le maire, Marthe Sueur, a mis le feu aux poudres. Car Charline Willig, Véronique Pinchon, Alexandra Olleville et Daphné Willig s‘en prennent par ce biais vivement à l‘opposition.

« Chasse aux sorcières »

En cause, des propos que ses membres auraient tenus lors de conseils antérieurs. « Piques, chasse aux sorcières, malaise grandissant », les mots inscrits dans le courrier sont forts :

Nous constatons que ces derniers temps, le personnel administratif est la cible des élus de l’opposition qui remettent en question régulièrement son travail et ses compétences.

Julien Levasseur