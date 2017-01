[En images] Bains glacés pour la nouvelle année au Tréport et à Mers-les-Bains

Cliquez sur l'image pour l'agrandir

Le Tréport :

Il est 11 h ce 31 décembre 2016 quand sur la plage, près de 150 spectateurs viennent admirer les courageux qui vont se jeter à l’eau pour le dernier bain de l’année. « Il fait -2 °C » annoncent les sauveteurs de la SNSM, qui encadrent la baignade. « Il n’y aura personne, il fait trop froid » disent certains spectateurs, emmitouflés dans leurs grands manteaux. Les minutes passent quand enfin, des dizaines de baigneurs arrivent en maillot de bain, depuis le casino Joa qui organise l’événement.

Après avoir écouté les conseils dispensés par les sauveteurs en mer, tout le monde se jette à l’eau à 9 °C, au son des cris de joie et des grelottements. Défi réussi, de quoi conclure l’année 2016 en beauté.

« Tout s’est bien passé » constate juste après la baignade le médecin de la station SNSM. « J’étais assez peu inquiet, car les conditions sont bonnes : certes, il fait froid, mais il n’y a pas de vent et la mer est calme. Les gens aujourd’hui sont conscients de ce qu’ils font, ce qui n’est pas toujours le cas pour le bain de demain 1e janvier, où beaucoup de fêtards se lancent un défi ».

Mers-les-Bains :

Il y a des traditions que ne se perdent pas. Et même après une courte nuit, souvent festive et arrosée, il y a des coutumes qu’on ne saurait manquer. Celle du premier bain de l’année sur la plage de Mers-les-Bains en est une bien ancrée dans la vie de la station balnéaire picarde. Et cette année encore, ils étaient fort nombreux à se frotter aux quelque petits neufs degrés de l’eau glacée.

Une bonne cinquantaine de joyeux drilles, pour la plupart costumés, se sont donné rendez-vous sur la plage à midi. Encadrés par les sauveteurs de la SNSM (Société Nationale de Sauvetage en Mer), ils se sont tous élancés pour braver le froid glacial d’un 1er janvier bien grisâtre et venteux.

Les plus courageux d’entre eux sont restés presque 20 minutes à se dodeliner bon gré mal gré dans les vagues de la mer. Pour les autres, l’aller/retour fut rapide sans toutefois remettre en cause leur bonne humeur.

Sur les galets, la foule de spectateurs s’était rassemblée pour suivre et commenter la première festivité de l’année. « Dites-vous que vous êtes sur une île tropicale, que l’eau est à 22° et qu’il fait chaud sur la plage » pouvait-on entendre de la part d’un des sauveteurs de la SNSM pour encourager les baigneurs.

La remontée sur les galets après la petite trempette hivernale a été plus difficile que l’entrée dans l’eau. Surtout quand on revient trempé sur la terre ferme et que la température ambiante frôle le zéro sur le mercure. « Pour entrer ça va encore, ce n’est pas le plus difficile, raconte Jérôme, encore frigorifié par sa sortie de l’eau. Mais là quand on revient, ça pique sévère ! » Et à en juger par la teinte écarlate qu’a pris son corps, on ne pourrait en douter.

Pour réchauffer les cœurs, mais surtout les corps, un bon verre de vin chaud venait récompenser les nombreux courageux venus braver le froid. Voilà une année 2017 qui commence fort !