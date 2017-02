C’est au sein de la salle des fêtes de Mers-les Bains, dan s la Somme que s’est déroulée l’assemblée générale de l’Harmonie de la ville, ce samedi 4 février 2017. Le programme a été bien fourni cette année encore.

En plus de leurs fidèles participations aux cérémonies officielles de la commune, les musiciens ont pu faire parler d’eux à de nombreuses occasions. La Saint Patrick, le festival Vents de Mers, le feu de Saint Jean, la fête des baigneurs, et bien d’autre encore. Le concert de Noël du 18 décembre 2016 sur le thème du cirque a été une réussite, un véritable moment de partage entre le public, les musiciens et la troupe de clowns. Des prestations de plus en plus travaillées mais qui pèsent sur le budget.

L’occasion également de rappeler le rôle majeur de l’association dans les cérémonie commémoratives ainsi que dans l’animation de la commune. Les actions de l’Harmonie lors du Téléthon par exemple ont permis de récolter 1 114 €. Cette année également, l’Harmonie organisait pour la première fois une série de trois concerts dont la cause était les enfants. Une équipe soudée et généreuse qui travaille avec « plaisir et sérieux ».

Un bon état d’esprit dans lequel se reconnait Philippe Lottin, directeur musical :

chacun à son niveau apporte sa pierre à l’édifice, et je suis fier de mon équipe .

Un nouveau challenge pour 2017

Thierry Ridereau, président de l’association a annoncé le grand projet de l’Harmonie pour 2017 : le passage d’un concours en Vendée. Le 21 mai prochain, l’Harmonie tentera sa chance devant le jury en espérant faire tout aussi bien que lors de son dernier passage en 2013 où elle avait obtenu la note de 17/20 et le classement en division supérieure. Un beau challenge et qui sait un classement au niveau excellence à la clef peut-être. En tout cas, le directeur affirme « qu’ils vont tout faire pour ». Travaillant dans la même salle que le Brass Band de la côte picarde, les musiciens s’enrichissent les uns et les autres. Philippe Lottin espère :

Ça respire le bonheur et pourvu que ça dure

Les manifestations de 2016 seront reconduites en 2017 avec autant de bonne humeur. Une année riche qui s’annonce pour l’Harmonie comme pour son public.