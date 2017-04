Créé en 1971 puis en sommeil durant quelques années, le club des majorettes de Blangy-sur-Bresle (Seine-Maritime) fonctionne de nouveau depuis 2008. Et d’année en année, l’association monte en puissance. Présentes à toutes les cérémonies officielles de la commune voire des alentours (1er mai, 8 mai, 14 juillet…), les majorettes multiplient également les défilés à l’occasion de fêtes diverses, mais aussi, depuis peu, les festivals.

Après avoir participé à celui organisé par Les Raynes de Saint-Léger-aux-Bois le 12 mars 2017, la trentaine de majorettes, âgées de six ans et plus, s’est rendue à Offranville le 16 avril, « où nous avons été très bien accueillies » se réjouit la capitaine Pauline Crépin. Et ce n’est pas là son seul motif de satisfaction. Pour cause : les demoiselles reviennent de ce festival avec de nombreux podiums encore, et même plusieurs premiers prix !

