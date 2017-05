Le service des espaces verts de la Ville d’Eu (Seine-Maritime) poursuit ses efforts pour égayer et aménager la ville. Mais dans le même temps doit déplorer des incivilités. Encore en cette année 2017.

« Le vol de végétaux fait partie du quotidien déjà depuis plusieurs années », souligne Pascal Gueguen, responsable des espaces vers au sein des services techniques.

« Ce qui nous surprend depuis peu c’est que le voleur ou les voleurs se munissent de bêches pour déplanter des sujets âgés de plusieurs années. Ils se munissent même de pinces coupantes pour couper les fils de fer raccordés sur des piquets que nous mettons sur certains végétaux dits originaux. Nous aimerions que le travail quotidien de nos jardiniers soit respecté ».

La ville veut que cela cesse

Certains des sujets dérobés ont été plantés depuis de plusieurs années comme le conifère en spirale qui se trouvait sur l’un des parterres du Vert Bocage. « Devenus de très beaux arbustes aux formes remarquables, ces végétaux faisaient la fierté de nos jardiniers », affirme Jean-Christophe Raguet, le directeur des services techniques. Il poursuit :

« La ville entend faire cesser cette situation en cherchant à identifier le ou les auteurs(s) de ces faits. Des plaintes seront systématiquement déposées pour chaque vol. Nous appelons également les Eudois à la plus grande vigilance et à signaler à la Police Municipale tout acte de vandalisme et de vol. Nous y attachons la plus grande importance. Les condamner permettra peut-être de faire cesser ces actes déplorables et dommageables pour notre belle ville ».

Restrictions d’eau

Et tout cela dans un contexte de restriction de l’usage de l’eau. La préfecture s’inquiète de voir le débit des cours d’eau de Seine-Maritime, dont la Bresle, diminuer. Ces restrictions entraînent des modifications dans les horaires d’arrosage, entre 20h et 8h. Cela pose des problèmes de gestion de personnel et va générer des heures supplémentaires. La chaleur fait également souffrir les nouvelles plantations.

> Lire aussi : Des restrictions d’usage de l’eau pour la Bresle et l’Yères

La déclaration complète de Jean-Christophe Raguet, responsable des services techniques.

“Depuis quelques semaines , nous avons pu constater avec effarement dans les massifs qui ornent le territoire de la commune des disparitions régulières de plantes arbustives. Certains des sujets dérobés ont été plantés depuis de plusieurs années comme le conifère en spirale qui se trouvait sur l’un des parterres du Vert Bocage. Devenus de très beaux arbustes aux formes remarquables, ces végétaux faisaient la fierté de nos jardiniers. Ces actes malveillants commis par des individus peu scrupuleux qui font « leur marché » prenant nos espaces verts pour des « Drives » d’un genre nouveau ne sont pas sans impacter nos budgets. Ils suscitent également un grand découragement chez les agents des services techniques qui oeuvrent quotidiennement pour rendre le cadre de vie des eudois plus agréable en l’agrémentant par de nouveaux aménagements paysagers.

Il serait vraiment regrettable de devoir renoncer à un fleurissement de qualité en privilégiant plutôt des choix de plantes qui suscitent moins d’intérêts. C’est pourtant ce qu’il risque de se passer car nous ne pourrons remplacer indéfiniment les végétaux les plus beaux et les plus originaux en raison du coût que cela représente (de 50 à 150 euros par arbre selon l’âge et la taille).

La ville entend faire cesser cette situation en cherchant à identifier le ou les auteur(s) de ces faits. Des plaintes seront systématiquement déposées pour chaque vol. Nous appelons également les eudois à la plus grande vigilance et à signaler à la Police Municipale tout acte de vandalisme et de vol.”