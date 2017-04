Le Syndicat départemental d’énergie de la Seine-Maritime (SDE 76) a tenu une réunion d’information pour les communes dépendantes de la commission Criel – Incheville – Londinières, à Saint-Pierre-en-Val. Reçus par Daniel Roche, maire de la commune, Patrick De Wit, directeur du SDE76 et Yannick Leclerc, technicien au sein du syndicat sont venus faire le point sur les actions en cours et informer au mieux les élus.

Modernisation des réseaux

À l’origine, le syndicat était un organisme de contrôle du service public de la distribution de l’électricité et du développement des réseaux électriques. Aujourd’hui, la SDE76 a élargi ses compétences avec le développement des réseaux de gaz, l’extension, la modernisation des réseaux d’éclairage public, le développement des infrastructures de recharge pour les véhicules électriques, le groupement d’achat d’électricité, de gaz et de commandes ainsi qu’une partie financement avec des prêts négociés pour les communes. Ces réunions sont un moment d’échanges et de relations de proximité entre les membres du bureau et les délégués. L’occasion pour chacun d’obtenir directement des réponses à leurs questions.

Les sujets d’actualité

Le bureau a présenté son futur siège technique qui se situera à Isneauville. Cette année sera marquée par la poursuite du renforcement, de l’extension et de l’effacement des réseaux électriques. De nouvelles solutions en matière d’éclairage public sont présentées avec une mise en avant des nombreux avantages de l’éclairage à LED. Patrick De Wit affirme « qu’avec la LED, tout est possible ». En effet, des innovations permettent d’éclairer mieux, plus longtemps, et au bon moment. Pour permettre de faire des économies, la SDE76 propose également des solutions pour réduire la facture énergétique des communes. L’ajustement de la puissance souscrite ou le regroupement des commandes permettent au syndicat de négocier des contrats énergétiques à prix plus avantageux. De la même manière, en ce qui concerne l’éclairage électrique public, les emprunts à taux négocié sont possibles. La SDE76 s’engage à proposer les réponses les plus adaptées pour répondre au mieux aux interrogations des élus.

631 communes

La SDE76 regroupe 631 communes divisées en 16 commissions locales. Chaque commission se réunit deux fois par an, une fois au printemps et une fois en automne pour informer au mieux les délégués des communes concernées.