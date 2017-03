Si l’autorisation est délivrée, le parc éolien sera sur le territoire des communes de

Bettencourt-Rivière et Condé-Folie. –

Le projet est dans les cartons depuis 2011. Rien de très surprenant dans un territoire où 165 éoliennes ont poussé ces dernières années. L’implantation d’un parc de sept éoliennes a été votée en conseil municipal par l’ancien maire de Bettencourt-Rivière, Hugues Dufetelle. Son successeur, Michel Deforceville, est également « favorable à ce projet. Mais l’enquête administrative est encore en cours. Nous espérons qu’il se fera. » Dans la ville voisine de Condé-Folie, le projet a aussi été adopté par l’équipe municipale.

Enquête publique jusqu’au 10 mars

Depuis le 6 février à Condé-Folie et le 20 février à Bettencourt-Rivière, jusqu’au 3 et 10 mars, les habitants sont invités à se présenter en mairie pour donner leur avis sur le parc éolien. Lorenzo Bressan, responsable du développement de projets dans le grand nord pour la société Ostwind, est en charge du dossier le depuis le début. L’entreprise internationale s’occupe de la création, de la construction et de la gestion des parcs éoliens. « Depuis l’ouverture de l’enquête publique, nous avons reçu beaucoup d’habitants. Ils sont favorables dans l’ensemble, certains ont des inquiétudes liées à l’écologie ou d’autres liées au gibier car ils sont chasseurs, explique-t-il. Mais, le maire de Bettencourt-Rivière étant lui-même chasseur, il peut les rassurer. »

Arzhêliz Diard

