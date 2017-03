Comme nombre de villes voisines, la ville d’Eu va proposer aux habitants une mutuelle négociée. « 4,5 millions de Français n’ont pas accès à une complémentaire santé adaptée à leurs besoins, particulièrement les personnes retraitées ou en situation précaire. Uni’cité facilite ainsi l’accès aux soins en proposant aux mairies et aux centres communaux d’action sociale (CCAS) de disposer de telles possibilités » expliquent le maire Yves Derrien et son adjointe aux affaires sociales Corinne Desjonquères. Avant d’ajouter :

« cela permet de répondre aux besoins exprimés par les communes d’améliorer le pouvoir d’achat des administrés en matière de couverture santé ».

Une réunion publique

Uni’cité conseillera les Eudois pour choisir la mutuelle qui les remboursera le mieux selon leurs pathologies. Les personnes intéressées y trouveront jusqu’à 5 niveaux de garantie, sans sélection médicale, une renégociation des tarifs chaque année et un désengagement possible à tout moment, sachant que l’adhésion est facultative. Une réunion publique est prévue le 27 mars à 18 h, à la salle du Carrosse, où chacun pourra poser ses questions. Elle sera animée par Olivier Montin, retraité du monde des assurances. Des documents seront mis à disposition, et un livret d’informations sera remis aux administrés.

Sont principalement concernés

les salariés sans mutuelle d’entreprise,

les artisans-commerçants,

les demandeurs d’emploi,

les bénéficiaires du RSA ou les personnes en situation précaire,

les retraités

et les jeunes sans couverture sociale.

« Grâce à la mutualisation, cela permettra d’accéder à des tarifs plus avantageux et des garanties plus intéressantes » précisent les élus. Qui rappellent que la collectivité seule ne peut pas porter un tel projet, elle doit donc passer par une association et ne sert que d’intermédiaire. « C’est un service rendu gratuitement par la mairie ». Le maire se réjouit de ce nouveau soutien, évoquant

« un nouveau service à la personne. Cela vient en plus du point intercommunal d’accès au droit, du numéro d’appel SVP Mairie, des permanences pour l’amélioration de l’habitat et du futur contrat local de santé ».

S’il ne sait pas combien de personnes sont statistiquement concernées, il assure que les Eudois se montreront intéressés.

Pratique

Réunion publique d’information sur une mutuelle négociée, lundi 27 mars à 18 h à la salle du Carrosse.