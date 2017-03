« Le but ce n’est pas de supprimer des postes ». Le directeur commercial et marketing de Valentin, Jacques Spicker, joue cartes sur table. L’entreprise implantée au cœur de la Zone d’aménagement concerté (ZAC) du Moulin à Feuquières-en-Vimeu est en pleine mutation, pas au niveau de l’emploi, mais dans un domaine très à la mode : l’automatisation, qui concernera la production de siphons, produit phare de la société.

C’est donc sans avoir froid aux yeux que la direction a décidé d’injecter 1,2 million d’euros dans l’achat de machines sur le site de 23 000m² de Feuquières. Deux tours de stockage automatiques, quatre lignes d’emballage semi-automatiques et une ligne d’assemblage et d’emballage automatique.

Valentin en 7 dates



1994 : Création de l’entreprise à Bourseville par le grand-père de l’actuel propriétaire, spécialisée dans la fonderie et les siphons en laiton.

1965 : 1ers siphons en plastique et diversification de l’activité vers les douchettes. En 1969, les premières douchettes françaises sortent de l’usine Valentin.

1994 : 1ères colonnes de douches hydromassantes vendues en France et en Europe. Un 1er bâtiment de 2 500 m² est construit à Feuquières-en-Vimeu. Il est agrandi en 1997 et passe à 11 000m².

1998 : 1ers combinés de douche et 1ère division créée en Tunisie pour la partie vidage. L’hydrothérapie devient la spécialité de la production française, et le vidage se fait en Tunisie.

2010 : À la suite de la crise et de la dégradation de prix de l’hydrothérapie, l’activité se recentre sur le vidage.

2013 : Construction de l’actuel site de Feuquières (23 000 m²) dédié à l’intégralité de la production et de la distribution.

Avril 2016 : Fermeture du site tunisien.

