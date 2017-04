Alors qu’un groupe découvre de curieux engins pour tailler les bordures, un autre discute vaches et moutons pour la tonte des espaces verts tandis qu’un troisième observe les procédés mis en place par la mairie de Criel-sur-Mer, novatrice en la matière de gestion des espaces verts sans produits phytosanitaires. Depuis le 1er janvier, toutes les collectivités ont obligation de suivre l’exemple.

« Le but de cette journée, c’est de donner des informations et d’aider les municipalités » explique Martial Fromentin, président de l’EPTB (Établissement public territorial de bassin) de l’Yères, organisateur de la journée.

Pour arrêter d’utiliser des produits chimiques, les agents municipaux vont devoir adopter de nouvelles techniques. 33 communes ont répondu présent et ils étaient environ 70 agents et élus à découvrir les différents ateliers proposés par l’EPTB.

« Le zéro phyto implique aussi un changement de mentalités, qui concerne les agents comme les habitants » estime Martial Fromentin. En clair, les promeneurs vont devoir s’habituer à voir des brins d’herbe dépasser des trottoirs ou des pelouses qui ne sont pas tondues de près. Pour les agents techniques, il va falloir entretenir plus souvent et utiliser de nouveaux outils. Si la législation concernant l’arrêt des produits phytosanitaires est entrée en vigueur en début d’année, ses effets vont surtout se faire voir dans les semaines qui viennent, avec les repousses de printemps. Ce changement est radical pour les collectivités, qui vont devoir investir pour s’adapter à la législation : Pour ce faire, elles pourront bénéficier de subventions, de la part de l’agence de l’eau ou du département notamment.

Les conséquences du zéro phyto seront très différentes selon les communes : Martial Fromentin, par ailleurs maire de Saint-Martin-le-Gaillard, explique par exemple que la taille importante de sa commune rurale permettra de se passer de produits chimiques plus facilement. « Nous ne pouvions pas créer des trottoirs partout. Ce qui était un retard sera finalement un avantage ». En effet, habitués à faucher les bordures, les employés ne verront pas leur travail radicalement transformé.