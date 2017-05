« Zone humide historiquement façonnée par et pour les chasseurs au gibier d’eau, le Hâble d’Ault et ses gravières sont le royaume des colverts, canards souchets, sarcelles d’été, fuligules milouins et morillons, cygnes tuberculés, vanneaux huppés, bergeronnettes, bécasseaux et chevaliers gambettes ». Voici la description du Hâble d’Ault faite sur le site Internet du Conservatoire du littoral.

Ce vivier d’oiseaux attire souvent les photographes en quête de belles images. Ce samedi 6 mai en fin d’après-midi, Jean-Michel Lecat, guide nature, a pris position dans le Hâble pour immortaliser les douces scènes de vie que réserve la nature.

Deux quads hors des chemins autorisés

Mais cette harmonie est perturbée par deux quads qui roulent hors des chemins autorisés. Accélérations, dérapages, sauts… Jean-Michel Lecat les observe avec consternation.

Julien Levasseur