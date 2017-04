Le maire du Tréport Laurent Jacques est venu apporter le soutien de la municipalité

à l’association Sans offshore à l’horizon, présidée par Gérard Bilon (à sa gauche). –

Cela fait 10 ans que l’association se bat contre le projet d’installation d’un parc éolien au large du Tréport. Et pour leur 10e assemblée générale vendredi 7 avril, les adhérents à Sans offshore à l’horizon ne désarment pas : « La proposition d’installer le parc dans une zone alternative afin que les pêcheurs puissent continuer à travailler n’a pas été regardée et EMDT (NDLR : la société Eoliennes en mer Dieppe le Tréport, retenue pour construire les éoliennes) exclut toute concertation avec la pêche depuis l’origine. Aussi maintenant, c’est bien sur le plan juridique qu’il nous faut agir » estime Gérard Bilon, président de l’association.

Soutient de Mers et du Tréport

En collaboration avec des organisations de lutte contre d’autres sites éoliens offshore (Fécamp, Courseulles et Saint-Nazaire), l’association envisage de déposer une plainte auprès de la Commission européenne, « mais rien n’est décidé pour l’instant, nous continuons à discuter avec notre avocat » précise Gérard Bilon. En outre, la fédération environnement durable, à laquelle adhère Sans offshore à l’horizon, pense déposer un recours contre la création de l’autorisation unique. « Il aurait dû y avoir plusieurs demandes d’autorisation, concernant la concession de la zone, la loi sur l’eau et le droit d’exploiter. Mais il n’y en a plus qu’une et pour nous, c’est donc le recours unique » détaille Gérard Bilon.

Dans son combat, l’association peut compter sur le soutien des municipalités de Mers-les-Bains et du Tréport, dont le maire Laurent Jacques précise : « Nous ne sommes pas contre l’éolien en mer, mais contre leur installation dans cette zone de pêche. On sait qu’un parc à cet endroit-là impacterait les pêcheurs du Tréport, dont beaucoup travaillent sur de petits bateaux et ne peuvent donc pas aller pêcher plus loin ». Le maire fera encore entendre son point de vue au niveau du Parc naturel marin, qui doit donner une autorisation prochainement concernant l’installation du parc. « J’y serai en tant que représentant de la communauté de commune et il y aura aussi Emmanuel Maquet, en tant que conseiller départemental. Cela fera deux voix contre qui vont se faire entendre ».

Les emplois promis disparaissent

Christian Thomire, premier adjoint à la mairie de Mers-les-Bains, explique de son côté : « Comme souvent en France, on prend le problème à l’envers. On nous dit que nous allons consommer de plus en plus mais en réalité, il faut réduire la facture électrique et encourager les gens à le faire. Mais certains veulent amorcer la transition énergétique au détriment du consommateur. Au final, c’est lui qui paye et c’est inadmissible ».

L’association s’inquiète aussi de voir les emplois promis à l’origine du projet disparaître, ce que confirme Laurent Jacques : « On nous a parlé de 1 000 emplois, puis 750. Mais maintenant, on nous dit qu’au Tréport, il n’y aura rien du tout. Plus question qu’il soit port de maintenance, car il faudrait investir 50 millions d’euros, pris en charge par la CCI (Chambre de commerce et d’industrie) ».

Dans les prochaines semaines, EMDT prévoit de déposer les demandes d’autorisation auprès des instances de l’Etat qui instruiront le dossier. Ensuite, une enquête publique sera lancée et sera une étape importante pour les opposants qui se feront entendre.