Espaces verts. « Il va falloir s'habituer à la présence de l'herbe en ville »

Pendant l’été 2016, une armée d’agents municipaux a mené une « guerre propre » aux

mauvaises herbes sur toute la ville pendant deux jours (photo d’archives). –

Depuis le 1er janvier 2017, les collectivités ne peuvent plus utiliser de produits phytosanitaires pour la gestion des espaces verts et de la voirie… Ca c’est pour la législation mais reste maintenant à passer à la pratique. « C’est évidemment une bonne nouvelle pour la préservation de l’environnement et des cours d’eau », souligne Jean-Christophe Raguet, directeur des services techniques de la Ville d’Eu.

A la mairie de Eu, il était accompagné de Gilbert Deneufve, adjoint en charge des services techniques et Pascal Gueguen, responsable des espaces verts mais aussi Philippe Poussier, adjoint au maire du Tréport en charge de l’environnement et du cadre de vie, et François Boinet, responsable du service des espaces verts de la cité portuaire.

Les deux communes souhaitent communiquer auprès de la population sur cette évolution. Car la présence de végétations sur les trottoirs ou la voirie… est un sujet sensible. « Les habitants vont devoir s’habituer au retour de la nature dans certains endroits de la ville ». Surtout dans deux communes à la superficie de voirie importante et à la présence de pavés dans plusieurs secteurs. « Il faut changer les habitudes face aux produits phytosanitaires. Quelque part, c’est même rassurant pour l’environnement de voir de l’herbe en ville ».

Des plans

à mettre en place

Les communes doivent échanger leurs bonnes pratiques. Car certaines sont plus avancées que d’autres. Criel-sur-Mer a été à la pointe dans la région. Du côté du Tréport, Philippe Poussier explique : « Nous avons fait appel au bureau d’études Eco’Logic pour l’élaboration d’un plan de gestion. Nous sommes accompagnés par l’établissement public territorial de bassin (EPTB) de la Bresle. Ce projet est subventionné par l’Agence de l’Eau ». Cela permet notamment l’élaboration d’un plan de désherbage sur le territoire de la commune.

« Nous avons également pris contact avec l’EPTB de la Bresle », précise Jean-Christophe Raguet, pour la ville d’Eu. « Nous devons également lancer l’élaboration d’un plan de gestion ».

Nouveaux outils

Les employés communaux des services propreté doivent également changer leurs habitudes. Des formations sont mises en place, des nouveaux matériels doivent être testés… Pendant l’été 2016, la ville d’Eu a organisé une opération « coup de poing ». Une vingtaine d’agents ont été mobilisés, et pas seulement ceux des espaces verts pour un désherbage manuel dans les rues.

« Nous voulons également inciter les Eudois à prendre l’habitude de désherber devant chez eux », indiquait également à l’époque Jean-Christophe Raguet (voir l’Informateur du vendredi 5 août 2016).

Les collectivités sont les premières à monter au front… Les habitants vont suivre. Au 1er janvier 2019, la vente des pesticides chimiques sera interdite aux particuliers.

J. Buresi